李琪領軍信義全勝出線
「蘇黎世保險香港學界３ｘ３籃球挑戰賽」昨於基督教香港信義會信義中學開鑼，賽事有男女子組各64隊參戰，規模盛大。主場出擊的「信義仔」在教練李琪幫助下，全員狀態大勇以全勝姿態出線。
目標以磨練為主
小組賽首日比賽，基督教香港信義會信義中學派出鍾家樂、潘城志、陳瑞澤和林柏銳，在Ｄ組分別以15比8和10比7連挫體藝中學和聖言中學，順利晉級下輪賽事。從旁指導「信義仔」的甲一名將、港隊助教李琪給予隊員信心，放開懷抱發揮水準，「今次（蘇黎世三人賽）出賽的隊員都是來年學界賽A grade 同 B grade的孭飛球員，無要求他們可以『去到邊』，目標以吸取經驗、磨練為主，讓他們多些感受大賽強度。」對於是日表現出眾的鍾家樂，「琪哥」表示：「他雖然不高，但射得、剷得、夠搏命，連同其他隊員，他們天分雖不算高，但態度很積極。」
此外，學界籃球精英賽季軍得主的北角協同中學，分別以17比3和13比6擊敗何文田官立中學及樂善堂王仲銘中學全勝出線；籃球強校之一的聖若瑟書院亦在Ｅ組先後擊敗蘇浙公學及彩虹邨天主教英文中學出線。
圖／文：李章杰
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