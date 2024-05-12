李琪領軍信義全勝出線

目標以磨練為主

小組賽首日比賽，基督教香港信義會信義中學派出鍾家樂、潘城志、陳瑞澤和林柏銳，在Ｄ組分別以15比8和10比7連挫體藝中學和聖言中學，順利晉級下輪賽事。從旁指導「信義仔」的甲一名將、港隊助教李琪給予隊員信心，放開懷抱發揮水準，「今次（蘇黎世三人賽）出賽的隊員都是來年學界賽A grade 同 B grade的孭飛球員，無要求他們可以『去到邊』，目標以吸取經驗、磨練為主，讓他們多些感受大賽強度。」對於是日表現出眾的鍾家樂，「琪哥」表示：「他雖然不高，但射得、剷得、夠搏命，連同其他隊員，他們天分雖不算高，但態度很積極。」