港會均業北區搏命爭前6

香港足球會足球場今午舉行一場「中銀人壽香港超級聯賽」，由主場出擊的港會，與均業北區兩支仍有望爭前6的球隊正面交鋒。雙方同樣經歷連敗，急須一場勝利振奮士氣，是役定必毫無保留，大踢爭氣波。（周日下午4時30分開賽）

劉君正︰要留心高空波 港會上場聯賽遭大埔雙殺，慘吞5連敗，走勢不大理想，但翼鋒莊文歷（Dominic）指球隊首循環作客下，與北區打和，因此有信心今場成功取分，終止頹勢：「球隊首循環同北區踢成2比2，令對手踢得好辛苦，所以只要大家保持住首循環嘅表現，應該有分落袋。」Dominic續指北區守將韋法頓非常難纏，表示會努力突破其防守，為隊友製造機會，此外，加斯特夫累積5黃，今場要停賽。

至於北區已連輸兩場，於大敗予理文一仗復任正選的中場劉君正，指狀態對比之前提升不少，又稱榮獲隊中最佳U22球員，令自己信心大增：「係教練、隊友對我嘅肯定，始終自己好少攞個人獎項，屬於好大嘅鼓舞同推動力。」北區暫時踢少兩場，落後流浪3分，「君正」表示今場對港會勢全力以赴：「作客港會係一場硬仗，首先場地要適應，同埋佢哋踢法都好硬淨，要留心高空波，但我哋希望升番上第6，所以嚟緊嘅比賽點都要攞到分。」