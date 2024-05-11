五人足球有世界排名 港男子隊位列120

國際足協（FIFA）近日首次公布五人足球世界排名，其中香港男子代表隊（白衫）排第120位。足總五人足球經理曾偉忠指港隊要提升排名的話，首要是盡快發展半職業、甚至職業五人足球聯賽。

FIFA在官網表示由於近年室內五人足球迅速成長，決定首次推出男女子世界排名，香港男子隊暫以866.16分，在139個國家或地區中排第120位，女子隊則取得979.02分，於69個國家或地區中排第31位。

曾偉忠接受本報訪問時，直言香港有力攀上更高排名，惟首要是盡快發展半職業、甚至職業五人足球聯賽：「球員要多踢、多練同多比賽，先可以提升競爭能力，我相信香港有條件發展五人足球。」

10月出外集訓備戰亞室運 隨着亞洲五人足球錦標賽剛剛完結，「積Sir」指男子隊下個任務將是11月在泰國舉行的亞洲室內暨武術運動會（AIMAG）五人足球比賽，暫定安排港隊於10月出外集訓：「初步計劃10月到外地集訓6至7日，並進行大約3場練習賽，地點可能係泰國、日本或內地，希望喺亞室運有更好表現。」李浚湣報道