足總盃4強黃綠激鬥 理文深水埗砌盡爭晉級

理文鐵衞 徐宏傑（黃衫）

本屆「足總盃」4強好戲，今日先由理文於香港仔運動場硬撼深水埗。「黃黑軍團」聯賽奪冠形勢大好，為爭取成為本土「雙冠王」，戰意高昂。然而，地區球隊深水埗矢志爭奪自參戰港超聯以來，首張盃賽決賽入場券，戰意同樣爆錶。「黃綠」激戰一觸即發！（無綫翡翠台周六下午3時直播）

理文8強以4比3險勝標準流浪晉級，距離殺入決賽只差一步，加上聯賽冠軍近在眼前，主教練曾昭達直言要向「雙冠王」目標進發：「每個錦標對我哋嚟講都好緊要，嚟緊每場波都當決賽咁踢，我哋會先專注今場，加上賽期唔算緊密，冇留力嘅必要！」

曾昭達：盡早入波控制局面 「達Sir」指深水埗自季中開始進步明顯，加上今場屬一場過淘汰賽，提醒球員不可掉以輕心：「盃賽爆冷機會易過喺聯賽，始終有得加時，希望盡早入到波控制局面。」值得一提，射手保連奴和後衞杜度因傷缺陣，惟兩人或能趕及在最後兩場聯賽復出。

深水埗8強與冠忠南區鬥到互射12碼階段，最終總比數贏6比5晉級。4強雖面對聯賽1哥理文，主教練陳浩然卻未見懼色，又借用2007/08球季帶領和富大埔於「足總盃」4強反勝南華一仗做例子，證明球場上「萬事皆有可能」：「今場波令我諗番起十幾年前，當時南華又係榜首球隊、最終贏得聯賽，同理文好似。另外咁啱今次自己又係中途接手，深水埗同樣係地區球隊，各方面都好巧合，所以都有信心。」

陳浩然自身經驗勉勵球員 「陳Sir」教練生涯曾多次打入「足總盃」決賽，他希望將自身經驗分享給陣中球員，勉勵眾將好好享受比賽過程，發揮出最佳水準，盼能擊敗理文再晉一級。

理文尖刀 艾華頓（左） 深水埗士哥拿 蘇沙 深水埗中堅 拿亞（右）