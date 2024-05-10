祖傑３度獲選常規賽ＭＶＰ
NBA公布，金塊中鋒祖傑當選2023至24賽季常規賽最有價值球員（MVP），這是他在過去4個賽季中第3次獲得這項殊榮，成為史上第6位完成這一壯舉的球員。
來自塞爾維亞的中鋒祖傑於MVP投票中取得79張第1名選票，力壓排第2的雷霆新星阿歷山大及排第3的獨行俠球星當錫，值得一提的是，連續3個賽季的MVP投票中，首3名都是出生在美國以外國家的球員，並已連續6年擸走MVP，最近一次的本土得獎球員是2018年的占士夏登。
季後賽紐約人再贏溜馬
祖傑是2014年選秀的第41順位，在職業生涯開始時甚至不認為自己有機會在NBA打球，如今29歲的他在4年內3次膺最有價值球員，成為歷史上第6位3奪MVP的球員。祖傑本賽季場均可得26.4分、12.4個籃板和9次助攻，獲獎後他功成不居：「這一切必須從我的隊友開始，還有教練及醫務人員等，沒有他們的話，我甚麽都不是。」金塊後衛、祖傑的好拍檔梅利表示：「祖傑每場比賽發揮都很好，是球場上的領袖，他以微笑面對壓力，讓周圍的人都變得更好。」
季後賽方面，紐約人對上溜馬的東岸次輪第2場比賽，帶傷上陣的謝倫賓遜狀態未減攻入29分，在正選5人全部得分「上雙」之下，終以130比121擊敗溜馬，領先場數2比0。
人人做記者
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