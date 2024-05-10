「黃杜配」沙特大滿貫有牌落袋

回顧4強賽事，黃鎮廷與杜凱琹遇上由男單世界排名第5的Alexis Lebrun和女單排名19位袁嘉楠組成的法國組合，港將在首局一度落後1比7，但「黃杜配」及時調整，奮戰直追，以11比9拿下首局。

法國兩位球手士氣被打窒，「黃杜配」乘勝追擊，以13比11及11比9再贏兩局，最終以局數3比0橫掃對手晉級決賽，與中國的「世一」組合王楚欽、孫穎莎爭逐混雙冠軍。事實上，在男單及女單均為「世一」的王楚欽和孫穎莎，在混雙一樣所向披靡，二人於另一場4強戰同樣以直落3局（12比10、11比9、12比10）擊敗日本頂尖組合張本智和及早田希娜，盡顯非凡實力。李章杰報道