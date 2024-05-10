「黃杜配」沙特大滿貫有牌落袋
ＷＴＴ沙特大滿貫賽進入最後爭逐獎牌階段，香港乒乓球混雙組合黃鎮廷、杜凱琹勢不可擋，於4強賽事以3比0擊敗法國組合Alexis Lebrun及袁嘉楠，生涯首度衝擊大滿貫錦標，這場決賽並成為二人爭取巴黎奧運較高種子排名的關鍵一戰。
4強淘汰法國組合
回顧4強賽事，黃鎮廷與杜凱琹遇上由男單世界排名第5的Alexis Lebrun和女單排名19位袁嘉楠組成的法國組合，港將在首局一度落後1比7，但「黃杜配」及時調整，奮戰直追，以11比9拿下首局。
法國兩位球手士氣被打窒，「黃杜配」乘勝追擊，以13比11及11比9再贏兩局，最終以局數3比0橫掃對手晉級決賽，與中國的「世一」組合王楚欽、孫穎莎爭逐混雙冠軍。事實上，在男單及女單均為「世一」的王楚欽和孫穎莎，在混雙一樣所向披靡，二人於另一場4強戰同樣以直落3局（12比10、11比9、12比10）擊敗日本頂尖組合張本智和及早田希娜，盡顯非凡實力。李章杰報道
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