足總VAR會議公布3個錯判

足總裁判部昨午舉辦視像助理裁判技術研討會，重温ＶＡＲ協議、作業流程，以及回顧判罰案例。

研討會由裁判部總監張炎有、裁判委員會主席趙善銓主持，同時理文主帥曾昭達、傑志助教潘文俊、龍門教練郭劍橋和大埔助教陳思駿亦有出席。會上趙善銓披露今季ＶＡＲ應用場數，而截至今年5月1日，有83場港超賽事使用ＶＡＲ，包括71場聯賽、7場「足總盃」、3場「高級組銀牌」和兩場「賽馬會菁英盃」。當中一共出現了59次ＶＡＲ覆核，25次來自12碼、5次屬於紅牌、13次為越位判決，而其餘16次則是皮球有否過白界線等情況，最終37次球證推翻原有判決，15次ＶＡＲ直接推翻「事實判決」，7次維持原判。

隨後「有哥」再補充，至今發現3個球證和ＶＡＲ的錯誤判決，分別為2月11日「高級組銀牌」決賽傑志對東方，巴科爾理應為兩黃一紅，而非直紅被逐。2月25日，港會對冠忠南區李小恆入球前，出現在越位位置的史提芬彭利拿，曾干擾對方球員，入球應被推翻。以及2月18日晉峰對港會，文智星剷跌里奧被判12碼，球證翻查ＶＡＲ後維持原判，惟其實防守者未有犯規。

接受不同意見冇偏幫大球會 除此之外，趙善銓又公開11支球會，今季分別從ＶＡＲ得益、受害次數，其中最大得益者為標準流浪，相反最大受害者則屬於兩支勁旅傑志、理文，因此不存在偏頗問題。提到東方早前就傑志球員疑似犯手球向足總及裁判小組提出質疑，趙善銓認為是健康現象：「我覺得冇問題，因為球會可以有唔同意見，我哋除咗揾專家分析，仲專登寄條片畀4個國際足協資深裁判去睇，大家都一致認為唔係手球，所以最後球證冇做錯決定。」李浚湣報道