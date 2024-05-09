ＷＴＴ乒賽吳詠琳闖女雙４強
正於沙特舉行的ＷＴＴ大滿貫賽，香港乒乓球手吳詠琳昨日夥拍澳洲劉楊子，以局數3比2險勝斯洛伐克與捷克的跨國組合，躋身女雙4強。
賽事5月1至11日於沙特阿拉伯吉達舉行，繼混雙組合黃鎮廷及杜凱琹殺入4強後，港將再有好表現，20歲本地女將吳詠琳與澳洲選手劉楊子搭檔，出戰女雙項目，8強面對淘汰香港組合李皓晴及朱成竹的斯洛伐克與捷克跨國組合Barbora Balazova／Hana Matelova，「吳劉配」首局以11比8先拔頭籌，其後對手改變戰術，「吳劉配」以5比11及10比12連失兩局，但兩人及時調整，先以11比4扳平局數2比2，至關鍵一局，「吳劉配」再贏11比8，總局數3比2驚險打入4強，將火併南韓的申裕斌與田志希組合，爭入決賽。
陳皓樺男雙８強止步
男雙方面，香港代表陳皓樺與斯洛伐克選手Lubomir Pistej合作出戰，以0比3不敵日本組合戶上隼輔及篠塚大登，8強止步。其餘焦點賽事，女雙8強上演「中國內訌」，陳夢及王曼昱以局數3比2險挫王藝迪及陳幸同，晉級4強。余樂詩報道
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：