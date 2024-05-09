年度最佳防守高拔4度當選
NBA繼續公布年度個人獎項得主，木狼中鋒高拔當選最佳防守球員，成為史上第3位4獲殊榮的球星。
現年31歲的高拔之前效力爵士9年期間，3度獲得最佳防守球員獎項，這位法國球星2022年轉會木狼，今季常規賽出戰62場，場均貢獻14分、12.9個籃板及2.1次封阻，帶領球隊以56勝26負戰績排西岸第3。高拔獲獎後表示：「偉大的事情需要時間，大家都知道勝利不是順手得來的，是需要克服逆境、需要經歷一些高低起伏。」他第4次榮獲「DPOY」，與名人堂傳奇賓華萊士及莫湯保看齊。高拔因見證兒子Romeo的出世，缺席日前木狼對金塊的季後賽，獲得獎項可謂雙喜臨門。
綠軍雷霆同日拔頭籌
季後賽方面，東西岸頭號種子塞爾特人及雷霆，昨日均在主場獲勝。其中「綠軍」有謝倫布朗狂轟32分，加上戴歷韋特和達頓分別取得25分及18分，以120比95大勝騎士，於東岸次圈先拔頭籌。另外雷霆憑王牌阿歷山大交出29分、9個籃板及9次助攻的「準大三元」，主場以117比95力壓獨行俠，今季季後賽5連勝。
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