年度最佳防守高拔4度當選

現年31歲的高拔之前效力爵士9年期間，3度獲得最佳防守球員獎項，這位法國球星2022年轉會木狼，今季常規賽出戰62場，場均貢獻14分、12.9個籃板及2.1次封阻，帶領球隊以56勝26負戰績排西岸第3。高拔獲獎後表示：「偉大的事情需要時間，大家都知道勝利不是順手得來的，是需要克服逆境、需要經歷一些高低起伏。」他第4次榮獲「DPOY」，與名人堂傳奇賓華萊士及莫湯保看齊。高拔因見證兒子Romeo的出世，缺席日前木狼對金塊的季後賽，獲得獎項可謂雙喜臨門。