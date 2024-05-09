小師妹接棒吸經驗升呢 青中滙基換血迎挑戰

Panasonic學界籃球邀請賽見證各球隊的成長，近年穩坐元朗區一姐位的中華基督教青年會中學人才輩出，而九龍區勁旅滙基書院（大坑東）同樣培育了出類拔萃的球員挑戰更高水平賽事。然而，當一批主力畢業後，「小師妹」如何接棒承傳，也成為球隊捍衞地位的重要考驗，究竟青中與滙基今屆由新主力擔旗下表現如何？實在令人期待。

青中頂住壓力再衝過 中華基督教青年會中學本學年面對新舊交替的挑戰，3位主力球員干潁堯、李詩淇和吳思恆悉數畢業，接任隊長一職的林卓童感嘆：「上年有3個師姐帶住，今年陣容只得兩人打過精英賽，大賽經驗不足，同時因為上年打得好好，所以壓力好大，學界賽和精英賽表現未如理想。」

精英賽8強對拔萃女書院一戰，射手林卓童（吖妹）因傷退下火線，她抱着腳哭個不停，那個平安夜對她來說不容易過。「嗰晚我喊咗好耐，除咗因為好痛，更加因為留下遺憾，因為8強戰大家都想我哋成功復仇，可惜我扭傷證實足踝骨裂，平安夜入醫院。之後又因傷錯過聯賽，嗰段日子真係『好頹』。」幸得教練和朋友鼓勵，「吖妹」重新振作，有望於「Panasonic學界籃球邀請賽」復出。

青中於今屆女子X組重遇女拔，這將是雙方繼精英賽首階段及8強之後，今個學年第3度碰頭。「吖妹」希望打出佳作，帶領球隊取得勝利：「Panasonic賽目標一定係打得好過精英賽，希望大家重拾狀態，先做好自己爭取出線，然後逐場打好。我哋嘅新球員『好衝得』，希望會有不一樣嘅賽果。」

滙基檢視實力好機會 滙基書院（大坑東）今屆陣容經歷極大變動，最終仍能咬緊牙關取得九龍區學界D1季軍，並打入精英賽8強，成績絕不失禮，相信一眾球員經過學界磨練後，勢必在「Panasonic學界籃球邀請賽」成為一股不容忽視的新勢力。

滙基長期作為學界勁旅，成績一向平穩，今屆亦不例外，隊長梁凱澄認為成績已較預期理想：「始終球隊陣容有很大變化，要重新磨合戰術，所以我覺得對上屆成績已感到滿意。」她續稱：「今屆大部分主力球員會繼續留隊，希望大家經過一年洗禮後，下屆會做得更好。」

對於「Panasonic學界籃球邀請賽」的期望，「凱澄」盼隊友可以從中吸取經驗，為下屆學界做準備：「畢竟大部分隊友的比賽經驗尚淺，現階段與一眾強隊的實力仍有一段距離，希望大家可以從中學習，利用是次大賽檢視自身不足，再加強訓練，然後在下年各項賽事全力爭取佳績。」講到打氣口號，滙基女籃高呼「進步不能停，向目標邁進！」深諳每天一步向前，終有一日成就心中所想。圖：司徒子文、文：鄧文滔、余樂詩

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