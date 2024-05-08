新王誕生！決賽由頭帶到尾 奇倫威爾森首捧世界冠軍

在克魯斯堡劇院上演的桌球世錦賽曲終人散，英格蘭球手奇倫威爾森在決賽經過兩天的爭逐後，以18比14擊敗鍾斯，首次高舉世界冠軍獎盃，成為歷來第23位桌球世界冠軍。

決賽以35局18勝制分3節舉行，威爾森可說由頭帶到尾，首節頭8局已拋離對手鍾斯7比1，次節完仍領先11比6，其後鍾斯雖發力一度追至落後3局，但威爾森最後一節轟出4 Cue「破百」，成功保住優勢封王。

獎金490萬兼升做世3 由於妻子及小兒子去年遇上嚴重的健康問題，這位兩孩之父比賽狀態難免受影響，今季各項賽事僅曾躋身準決賽一次，然而憑着面對逆境的堅持，威爾森終能與妻兒分享奪冠喜悅。今次是威爾森生涯第6個排名賽冠軍，除可袋走50萬鎊（約490萬港元）獎金外，世界排名更一口氣跳升9位，至生涯最高的第3，名利雙收。

奇倫威爾森奪標後喜極而泣：「2020年決賽輸給奧蘇里雲，我感到很傷心。這次我感覺很好，從領先7比0開始，我知道要繼續讓他（鍾斯）感到困難。」這是威爾森時隔4年再闖世錦賽決賽，並特別控制飲食：「我已食厭了三文魚，今晚我要食烤肉同飲啤酒。」