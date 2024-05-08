全票當選雲班耶馬膺年度新秀

ＮＢＡ昨日公布年度最佳新秀獎得主，馬刺狀元雲班耶馬獲全票當選，成為史上第6位全票贏得此獎項的球員，可謂眾望所歸。

史上第6人達此成就 「法國怪物」雲班耶馬獲得投票成員全部99張首名選票，力壓第二名雷霆的Chet Holmgren，以及第3名黃蜂隊Brandon Miller。同時他亦是史上第6位全票當選的年度新星，此前5人分別是兩位「名人堂成員」大衞羅賓遜及拉爾夫桑普森、剛宣布退役的格芬、以及現役球星列拿特和唐斯。

年僅20歲的雲班耶馬首個ＮＢＡ生涯，為馬刺出戰71場比賽，場均時間近30分鐘，獲21.4分、10.6籃板、3.9助攻、3.6次封阻及1.2次搶斷，投籃命中率達46.5%。去年12月馬刺對公牛一役，雲班耶馬轟下21分、20個籃板及4封阻，成為史上最年輕「雙二十」得主。雲班耶馬獲獎後表示：「我的目標是盡力讓球隊變得更好，並且在場上要表現出更強的統治力。今次獲獎對我來說相當重要，我很高興這成為事實。」