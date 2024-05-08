180位！黃澤林世界排名創新高
香港網球「超新星」黃澤林（Coleman），昨日在ＡＴＰ公布的最新世界排名，再創個人新高，跳升3位至第180位，再寫香港網壇新一頁。
19歲以下球手排第6
年僅19歲的黃澤林日前出戰ATP挑戰賽深圳站及廣州站賽事，分別躋身16強及32強，增添排名積分，隨着ＡＴＰ更新球手世界排名，Coleman攀升至第180位，再突破個人新高。值得一提的是，這位香港網球王牌是現今世界19歲以下排行第6的球手，僅次於排名第34位的費爾斯、第65位的Jakub Mensik、第69位的Alex Michelson、第97位的Luca Van Assche以及第105位的商竣程。至於世界前3不變，依次是塞爾維亞球王祖高域、意大利仙拿，以及西班牙小天王艾卡華斯。
Coleman早前出戰ＡＴＰ挑戰賽廣州南沙站32強，再次面對清水悠太，兩人曾於3月ＡＴＰ挑戰賽新德里站準決賽交鋒，當時港將獲勝，惟Coleman今次難擋對方攻勢，力戰下直落2盤（3比6及2比6）告負，首圈止步。
文：李章杰
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