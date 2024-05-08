180位！黃澤林世界排名創新高

香港網球「超新星」黃澤林（Coleman），昨日在ＡＴＰ公布的最新世界排名，再創個人新高，跳升3位至第180位，再寫香港網壇新一頁。

19歲以下球手排第6

年僅19歲的黃澤林日前出戰ATP挑戰賽深圳站及廣州站賽事，分別躋身16強及32強，增添排名積分，隨着ＡＴＰ更新球手世界排名，Coleman攀升至第180位，再突破個人新高。值得一提的是，這位香港網球王牌是現今世界19歲以下排行第6的球手，僅次於排名第34位的費爾斯、第65位的Jakub Mensik、第69位的Alex Michelson、第97位的Luca Van Assche以及第105位的商竣程。至於世界前3不變，依次是塞爾維亞球王祖高域、意大利仙拿，以及西班牙小天王艾卡華斯。