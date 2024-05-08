中西區闖決賽火併南華

今季「足總盃」初級組決賽戲碼誕生，衞冕的中西區與「少林寺」南華爭霸！周日假九龍灣公園上演的兩場4強，頭場中西區憑學界射手黃孔馳完場前絕殺，以1比0氣走永義地產；尾場南華則靠蕭子朗一箭定江山，以1比0力克佳聯元朗。

中西區甫開賽即主動搶攻，惟面對排出5後衞的永義地產，真正具威脅的攻門鏡頭欠奉。15分鐘，大衞巴拉接應許宏鋒的傳球射門高出；7分鐘後永義地產還擊，羅賓士高底線傳中，皮球中楣後彈回中路，李頌頭槌攻門僅柱邊出界。30分鐘，中西區「手榴彈」戰術，許宏鋒頭槌跣後，安基斯一控一射入網，惟旁證示意越位在先，兩隊互無紀錄完上半場。

黃孔馳絕殺 險勝永義地產 下半場中西區換入「助攻之鬼」李康廉，以及學界射手黃孔馳，試圖加強攻力。51分鐘，安基斯右路傳中，許宏鋒小禁區接應起腳，未能命中目標。3分鐘後大衞巴拉禁區內銅頭一搖，永義地產門將王子謙一抱入懷。63分鐘輪到李康廉傳送，陳嘉宝伏兵遠柱一頂，皮球又貼楣高出。中西區久攻不下，直至91分鐘，李康廉擺脫對方守衞後底線傳中，黃孔馳快腳射入，中西區憑這記遲來的入球，以1比0擯走永義地產，6月9日下午3時，與老牌球會南華於蒲崗村道公園合演決賽。