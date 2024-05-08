茹子楠：為老友感驕傲 中超交鋒同「孫銘」對位

中超周日第10輪迎來「香港打吡」，茹子楠效力的梅州客家，主場迎戰孫銘謙所屬球隊滄州雄獅。兩位港將正選上陣之餘，更不乏在邊路正面交鋒的畫面。賽後「茹子」接受本報記者訪問時，笑言感覺「奇妙兼搞笑」，又為好友「孫銘」終於能在中超立足，感到驕傲。

兩名港將是役齊齊擔正，茹子楠擔任右翼衞，而孫銘謙則司職左翼衞，雙方能夠直接對位，最終前者踢了約80分鐘，後者更踢足全場，兩隊最終打和1比1。對於兩人首次在中超賽場交手，賽後「茹子」受訪時亦相當開心：「其實之前季前友賽都對過，感覺好奇妙又搞笑。由細到大同『孫銘』一齊踢，大家一齊成長、進步，最後仲喺中超立足到，我真係好為佢驕傲。」