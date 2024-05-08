開波6分鐘閃電轟兩粒 大埔派3蛋升做3哥

昨晚於大埔運動場上演的「中銀人壽香港超級聯賽」獨腳戲，由大埔主場迎戰港會。結果「綠戰士」在439名入場球迷見證下，憑雷仙奴及李家豪早段入波，加上馬卡雷拿補時階段「埋齋」，輕取對手3比0，全取3分後升上聯賽榜第3位。

「綠戰士」是役派出盧卡斯、馬卡雷拿及雷仙奴扮演三叉戟，陳肇鈞聯同謝臣及王顯琛控制中場；港會方面，劉學銘推上一格，夥拍溫俊和加斯特夫掃蕩中場，簡嘉亨利用速度為里奧創造突擊機會，莊文歷先列後備。

由於巴西沿岸地區近日發生水災，部分大埔巴西外援的家人亦受影響，因此主隊賽前舉行簡單儀式作聲援。「綠戰士」開賽6分鐘內已火速連入兩球，先是雷仙奴3分鐘接應傳送，單刀先開紀錄，3分鐘後，李家豪把握港會解圍不遠，作勢傳中豈料皮球竟直接入網，大埔領先2比0。主隊得勢不饒人，盧卡斯接應罰球一頂破網，但被指越位在先。港會於28分鐘再收壞消息，積施利勇戰傷出，由李俊諺入替，主隊半場領先兩球。

馬卡雷拿補時「埋齋」 港會半場再換入村越俊宏，圖改善中場活力，52分鐘，陳肇鈞禁區頂起腳，僅僅柱邊出界，73分鐘，盧卡斯壓入禁區，混戰中起腳高出。港會末段製造不少攻勢，可惜福保羅、加斯特夫及劉學銘連番攻門，皆被大埔後防化解，補時階段大埔再有馬卡雷拿錦上添花，即使盧卡斯最後一刻入球被判越位，無阻主隊贏3比0完場。

圖、文：鄧文滔