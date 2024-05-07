正賽首勝！諾利斯high到爆粗

成功來自永不放棄的堅持，那怕是嘗試100次或更多，麥拿侖的英國車手諾利斯周日在F1邁阿密站藉着安全車的機會，擊敗紅牛車王麥斯韋斯塔本，迎來生涯首個分站冠軍。

踩到第110場終「開齋」 這是諾利斯生涯第110場正賽，他能夠走在前列是因為比賽中途安全車的出現，令他在第28圈有機會取得領先位置，並迅速將追趕着的韋斯塔本拋開，愈踩愈快，最終以1小時30分49秒876率先衝過終點，以7.612秒力壓韋少奪冠，贏得生涯首個分站冠軍，這也是麥拿侖車隊時隔966天的第一個分站冠軍。

24歲的諾利斯賽後相當激動：「是時候了！Fxxx！噢Sorry……終於贏了分站冠軍，我真是很高興，終於能夠為車隊取得一場勝利，是漫長的一天，艱難的比賽，我很高興能夠獲勝。」

諾利斯續稱︰「我真是感到自豪，過去5年裏我犯了不少錯誤，很多人質疑過我的能力，這天我做到了，證明了相信麥拿侖不是一個錯誤的決定。」不過，在車手榜上，韋斯塔本仍然以136分領先，佩雷斯以98分位居次席，今站獲得季軍的法拉利車手勒卡歷列第3，至於諾利斯則升上第4位。