歐鎧淳鄭莉梅衝奧不忘精神健康

香港女飛魚歐鎧淳（Stephanie）及鄭莉梅（Camille）為巴黎奧運作最後備戰，近日回港小休並將出戰本周末一連兩天在體院舉行的「2024巴黎奧運會—中國香港長池游泳邀請計時賽」，淳淳期望在擅長的100米背泳項目爭取最後機會達標，力爭奧運入場券。

作為Mind The Waves聯合創辦人的歐鎧淳與鄭莉梅於昨日出席「心．晴分享會」，分享對青少年及運動員精神健康的見解，藉此推廣大眾對精神健康的關注。奧運「四朝元老」的歐鎧淳與鄭莉梅早前出戰世錦賽的女子4x100米混合接力賽並取得巴黎奧運資格，他們期望能再次代表香港出戰奧運︰「雖然名單（4×100米混合接力）不能由我們決定，但亦期望自己可以爭取到100米背泳達標，以個人名義進入奧運。」

與華懋合作創心理健康平台

作為多年的全職運動員往往面對不同程度的壓力，深明心理健康對運動員的重要性，她們於2023年2月創立Mind The Waves，是一個專注於青少年心理健康的組織，Stephanie對青少年的精神健康非常重視，這亦是她創辦Mind The Waves的核心理念：「我們旨在建立一個連結年輕一代的平台，鼓勵他們積極照顧自己的心理健康。我們很高興與華懋集團合作，同心協力幫助大眾以不同方式，分享正視身心靈健康的好處，並成為一股新力量，將這份訊息推而廣之。」