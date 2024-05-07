班底大變誓重返榮耀 喇沙德信狹路相逢

喇沙書院本學年「大換班」，與學界新貴德信中學於「Panasonic學界籃球邀請賽」同處於男子C組狹路相逢。喇沙誓要重返榮耀，德信則團結一心期望再創歷史，兩隊學界新舊勁旅正面交鋒值得留意。■圖：司徒子文/文：李浚湣、余樂詩

喇沙書院新配搭擦出火花 喇沙書院在兩名主力曾朗謙、文佐鳴畢業後，今屆D1九龍甲組學界僅獲第4名，無緣躋身精英賽。當中負責擔起得分重任、季軍戰個人獨取32分的控球後衞翟晉德，承認自己今年責任更大：「今年A Grade完全不夠人，自己成為了重心，學界每一場基本上都會被『Box-1』防守，自己狀態好與壞，會直接影響球隊表現，因此也有一定壓力。」

不過由於「Panasonic學界籃球邀請賽」可以加入B Grade球員，「德仔」認為能令球隊人腳更加充裕，加上部分師弟個人技術不俗，期待與他們擦出新火花，目標晉級4強。除此之外，這名隊長又特別提到期望於今次賽事，再與寶覺中學交手：「學界分組賽、季軍戰同樣不敵寶覺，真的十分遺憾，希望能夠復仇。對上兩次交手，隊友缺乏大賽經驗，在場上顯得緊張，外線防守做得不夠好，今次我們會更加集中。」

德信中學學習團結新力量 德信中學上學年首次參加精英賽即闖8強，本學年順利「延續歷史」，再次躋身精英賽8強。隊長區兆豐（Anderson）期待球隊在「Panasonic學界籃球邀請賽」再顯身手：「這個賽事在修頓上演，關注度比精英賽更高。每個香港籃球員必定想在修頓比賽，這裏的氣氛令我們更加投入和專注，我們的目標就是打好每一場，對得住自己！」

由甲一滿貫球星蔡再懃和吳松峻領軍的德信，近年成為大賽常客，今年再被邀請參加「Panasonic學界籃球邀請賽」，Anderson大讚球隊在兩位教練帶領下，心態大有改善：「以前覺得陣中最強的球星挺身而出就可以，不需要其他隊友，現在明白到籃球是團隊運動，大家一定要團結才能打出好波。吳Sir相當注重紀律，球技再好，態度不好，一樣不能落場。自己作為隊長，責任就更加重大，要有籃球員應有的態度。」

翟晉德 區兆豐