永倫開操余理洋韋思庭來投

甲一男籃勁旅永倫上周五為新季開操，即投下「震撼彈」，宣布羅致效力南華多年的控衞余理洋（Nathan），另外上季效力香港東方的韋思庭亦來投，陣容更鼎盛。

永倫去季銳意年輕化，並獲得聯賽總季軍，來季陣容變化不大，泰那、周迎堅、韓天次、「文氏兄弟」文俊浩、文俊傑、陳可鈐、何倚富及連浩駿等悉數留隊，並羅致余理洋及韋思庭兩位新兵，霍嘉銘續任教練，居港外援柏斯亦將有機會歸隊。

Nathan期待同泰那合作 祖籍加拿大的Nathan從2014年起首度為南華上陣，期間曾短暫投效澳門黑熊，之後回歸南華。34歲的他早前於社交平台宣布離隊，結果轉投永倫。Nathan表示在南華有過很多美好時光，但為了尋求新挑戰，並與同樣來自加拿大的泰那合作，決心轉會，盼助永倫衝擊冠軍：「上季永倫差點就打入總決賽，希望自己能提升球隊防守力，亦會盡量射多點3分球。」另一新兵韋思庭亦躊躇滿志，期望在永倫證明實力：「香港東方有很多好球員，隊內競爭激烈，我亦未獲太多機會，所以想證明自己有能力在甲一賽場立足。」

效力球隊多年的周迎堅，則盼望隊中年輕球員有所成長，新季再衝佳績。談到會否視來季為球員生涯「最後一舞」，今年46歲的「堅哥」笑指自己仍對甲一賽場充滿熱情，只要球隊有需要，仍願意為「黃金戰隊」征戰。■圖、文：鄧文滔