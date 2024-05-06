伊巴謙起孖標準流浪再炒香港U23

昨日港超聯尾場賽事，標準流浪坐鎮旺角大球場迎擊香港U23。結果流浪兵不血刃，憑伊巴謙梅開二度，加上林遼太、神田夢實各入一球，以及對手末段的烏龍球，繼首循環後再以5比0輕取香港U23。

流浪開局非常順利，僅8分鐘，林嘉緯傳送導致香港U23球員禁區內犯手球，球證直指12碼點，伊巴謙操刀射入，為球隊早早搶得先機。流浪攻勢浪接浪，11分鐘，神田夢實禁區頂勁射，雲天樂撲到中柱，再由自己沒收。7分鐘後，3位日本兵合作炮製入波，岡本玲仁右路突破後傳中，林堂真頭槌二傳，林遼太門前加一頭頂成2比0。香港U23機會不多，21分鐘林學曦推過出迎嘅盧兆崎窄位起腳，惟被流浪球員及時解圍。主隊31分鐘再有神田夢實禁區外勁射得手，半場前贏到3比0。

林遼太神田夢實有波入 換邊後流浪繼續控制戰局，52分鐘，林嘉緯交出靚波，林遼太插水式頭槌頂斜。6分鐘後，伊巴謙右路傳中，後備入替踢前鋒的基藍馬頂向門前，岡本玲仁接應頭槌攻門，被雲天樂撲走。流浪未有收手，神田夢實送出直線，伊巴謙單刀推過出迎的雲天樂，再射入空門，75分鐘將比數拉開至4比0。尾段神田夢實罰球傳入門前，林學曦情急下頂入自家大門，最終流浪大勝5比0。■圖、文：林卓臻