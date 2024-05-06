火力全開4蛋贈均業北區 理文封王只差一步

昨日「中銀人壽香港超級聯賽」重頭戲，均業北區於北區運動場擺下擂台，挑戰榜首理文。「黃黑軍團」盡展強大火力，憑基華尼頓、荷西安祖、胡晉銘及保利臣各建一功，以4比0大勝而回。理文全取3分後，以6分領先次席傑志，兩隊聯賽同樣僅餘兩仗，只要下輪「藍鳥」失分，或者對深水埗保持不敗，理文即肯定首奪聯賽錦標。■圖、文：李浚湣

北區由張桂華把關，柏度、韋法頓及韋健豪鎮守後防，伊泰路與劉君正組成雙防中，入球重任落在林樂勤、黃偉國身上。理文繼續強陣出擊，李毅凱夥拍荷西安祖扼守中路，保利臣及黃威負責「派牌」，基華尼頓、安尼亞和艾華頓組成前線三叉戟。

北區初段發揮不俗，11分鐘先有林樂勤罰球直射高出。5分鐘後一次反擊機會，朱偉鈞回後，黃偉國接應射斜。理文站穩陣腳後反撲，30分鐘安尼亞遠射僅柱邊出界。4分鐘後安尼亞前場搶走韋法頓腳下球，禁區內勁抽被張桂華撲出。補時階段，基華尼頓混戰中近門撞射破網，理文半場領先一球。

易邊後理文加強施壓，58分鐘，黃威橫傳，荷西安祖快腳射成2比0。2分鐘後，後備入替的保連奴接應角球施頂未中目標，之後更因傷退下火線。理文始終人腳鼎盛，73分鐘艾華頓傳中，胡晉銘後上趕到撞入。3分鐘後保利臣禁區頂勁射死角「埋齋」，「黃黑軍團」大派4蛋，取得爭標路上重要3分。

胡晉銘開齋：奪冠做結婚禮物 是役攻入今季「開齋波」的中場胡晉銘，笑言入球帶幸運成分，他又指距離生涯首奪聯賽冠軍只差一步，希望以此作為自己的結婚賀禮：「其他球隊賽果都係參考，唔使咁多顧慮，只要搞掂埋下場就得。今季唔諗攞咩個人獎項，只想拎到生涯第一個聯賽冠軍，下年1月結婚，都希望將佢做禮物。」