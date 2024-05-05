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周天成屠「龍」寶島闖4強
去年自爆患上大腸癌的周天成，上周五在成都舉行的湯姆斯盃羽毛球團體賽，力挫「世一」丹麥球王安賽龍，其代表的中華台北之後再贏兩場雙打，就算安頓臣在第二場男單為丹麥破蛋，中華台北仍以3比1淘汰丹麥，歷史性闖入4強，穩奪獎牌。至於另一場8強，印尼以3比1擊敗南韓，同樣打入4強。
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