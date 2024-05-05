體育

周天成屠「龍」寶島闖4強

去年自爆患上大腸癌的周天成，上周五在成都舉行的湯姆斯盃羽毛球團體賽，力挫「世一」丹麥球王安賽龍，其代表的中華台北之後再贏兩場雙打，就算安頓臣在第二場男單為丹麥破蛋，中華台北仍以3比1淘汰丹麥，歷史性闖入4強，穩奪獎牌。至於另一場8強，印尼以3比1擊敗南韓，同樣打入4強。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc