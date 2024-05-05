體育

東方對港會賽事腰斬

（鄧文滔攝） （鄧文滔攝）
（鄧文滔攝）
昨日港超聯尾場東方於旺角大球場對港會，開賽後約5分鐘後因雨勢龐大，賽事暫停近1小時，其後重開踢至上半場中段，球證指天氣不穩，決定腰斬賽事，將擇日重賽。
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