冠忠南區大埔窿對窿
昨日「中銀人壽香港超級聯賽」假香港仔運動場上演頭場，冠忠南區與大埔合演地區打吡，雙方在球場積水下忘帶射門鞋，結果0比0握手言和，各得1分。
昨日天氣惡劣，天文台開賽前已發出紅色暴雨警告，雖然比賽期間停雨，惟球場多處出現積水。南區率先發圍，10分鐘趙聡悟引球推進再交前，史提芬彭利拿窄位起腳，被及時回防的李家豪解圍。大埔其後攻勢較多，12分鐘，比迪高禁區外施冷箭僅擦楣而過。8分鐘後，陳肇鈞禁區內斜身窩利但角度欠奉，被伍瑋謙撲出。38分鐘，盧卡斯送出直線，李家豪後上起腳僅中網側。43分鐘，李家豪右路傳中，陳肇鈞的頭槌及盧卡斯緊接的補射，同樣被伍瑋謙化解，半場互無紀錄。
「肥彭」下半場食詐胡
換邊後大埔依然佔優，51分鐘，盧卡斯在川瀬浩太干擾下起腳，被伍瑋謙接實。6分鐘後，李家豪罰球直射中楣彈出。南區之後變陣換入李小恆及佐佐木周，73分鐘，史提芬彭利拿禁區內一射先中柱，攻勢未完「肥彭」再門前接應破網，惟越位在先慘食詐胡，最終雙方未能打破僵局，0比0握手言和。
圖、文：林卓臻
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