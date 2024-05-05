昨日「中銀人壽香港超級聯賽」假香港仔運動場上演頭場，冠忠南區與大埔合演地區打吡，雙方在球場積水下忘帶射門鞋，結果0比0握手言和，各得1分。

昨日天氣惡劣，天文台開賽前已發出紅色暴雨警告，雖然比賽期間停雨，惟球場多處出現積水。南區率先發圍，10分鐘趙聡悟引球推進再交前，史提芬彭利拿窄位起腳，被及時回防的李家豪解圍。大埔其後攻勢較多，12分鐘，比迪高禁區外施冷箭僅擦楣而過。8分鐘後，陳肇鈞禁區內斜身窩利但角度欠奉，被伍瑋謙撲出。38分鐘，盧卡斯送出直線，李家豪後上起腳僅中網側。43分鐘，李家豪右路傳中，陳肇鈞的頭槌及盧卡斯緊接的補射，同樣被伍瑋謙化解，半場互無紀錄。