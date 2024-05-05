均業北區擺擂台挑機理文

今日港超聯另一場頭場，均業北區於北區運動場擺下擂台，挑戰榜首理文。今季曾於「賽馬會菁英盃」力挫理文的北區，地頭出擊誓再做攔路虎，且看「黃黑軍團」能否抵住壓力全取3分，向聯賽冠軍邁進。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

林樂勤：踢好啲為自己拉票 北區早前曾在「菁英盃」以3比1勇挫理文，惟主教練梁志榮強調對手看待聯賽心態截然不同，偷雞難度大增：「『菁英盃』同聯賽係兩回事，要做攔路虎就要睇臨場發揮，球員要有好大決心、每一秒都要集中。」翼鋒林樂勤（Jordan）曾梅開二度助球隊擊敗理文，他謂是役會爭取入球令對手失分。Jordan又不忘為自己在足球明星選舉上拉票：「今年表現都算穩定，個人目標想入選最佳11人，嚟緊每場會加多兩錢肉緊，爭取球迷支持。」

由於爭標勁敵傑志上場全失3分，理文目前形勢可謂大好，惟主教練曾昭達呼籲球員要做好本分：「有機會提早鎖定冠軍當然係好事，始終我哋今年目標好明確，最緊要係先做好自己，今場波不容有失，希望盡早打破僵局。」上場因傷退下火線的徐宏傑已經復操，惟杜度上陣成疑。

李毅凱：保持最高專注 來到爭冠關鍵時刻，過往曾隨傑志贏得聯賽冠軍的李毅凱，認為球隊要保持專注度：「我哋由一開波就要好集中，當決賽咁踢，唔可以有甩漏，無論對咩對手都要以最好嘅心態應付。」

理文中堅 李毅凱