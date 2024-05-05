RTHK32 8:30PM播映 on.cc東網直播 港超聯下游激鬥 晉峰求反彈火併深水埗

晉峰中場 邵昀俊

今日「中銀人壽香港超級聯賽」頭場之一上演榜下游大戰，晉峰坐鎮青衣運動場迎戰深水埗。「粉紅兵團」暫時敬陪末席，不過球隊首循環曾小勝深水埗一球，當然希望「食過翻尋味」，務求終止11連敗頹勢；客軍盼望重返勝軌，且看誰人戰意勝一籌。（on.cc東網周日下午3時直播；港台電視32晚上8時30分播映）

晉峰上場一度追平下，最終仍以2比3僅負均業北區，聯賽錄得11連敗。總教練何信賢希望球隊休戰一周後重整旗鼓，力爭3分擺脫榜尾，但承認深水埗實力較首循環對碰時明顯增強不少：「目標一定係贏，可能會踢得主動啲。當然對手陣容唔同咗好多，前面蘇沙同鄧嘉好有威脅，喺『陳Sir』（陳浩然）執教下，踢法又機動咗，球員亦有自信。」

邵昀俊：保持集中避免失誤 年輕中場邵昀俊（Michael）暫時17場聯賽同樣有份上陣，惟他對發揮未感滿意：「今季上陣時間係多咗，但表現始終唔夠穩定。」今日面對同級對手深水埗，Michael希望可全取3分：「做好防守最重要，同埋每一刻都要保持集中，盡量減少失誤。當然自己都想有入波或者助攻，幫球隊贏到波。」

上場僅負大埔後，深水埗要力爭重返勝軌，主教練陳浩然直指今場是反彈良機：「接手球隊嘅時候，深水埗聯賽得零分，當時我講過可以攞到13分，依家距離目標差3分，但我哋唔會睇低對手，對住晉峰希望球員加倍肉緊。」深水埗周六將於「足總盃」4強硬撼理文，陳浩然不忘提醒球員是役要避免不必要犯規。

張廣然有信心報首循環之辱 兩軍繼去年10月之後再碰頭，翼鋒張廣然有信心報回首循環落敗之辱：「下半季開始球隊表現有進步，都想贏番佢哋一次。」他表示要好好把握每次進攻機會，力爭斬獲聯賽開齋波：「希望多啲起腳，爭取到入波同助攻，對自己要更加有信心。」

深水埗翼鋒 張廣然