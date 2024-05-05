港男花創歷史首奪世界盃團體金牌

昨日「FIE花劍世界盃香港站」上演團體賽，由張家朗、蔡俊彥、梁千雨及李逸朗組成的港男隊創造歷史，連環闖關殺入決賽，繼而王者戰以45比41擊敗世界排名第2的意大利，贏得首面世界盃團體金牌。

決賽45:41擊敗強敵意大利 港隊今站團體賽派出新陣容，首次以李逸朗搭配張家朗、蔡俊彥及梁千雨出賽。作為賽事5號種子的港隊直入16強，首場以45比18大勝匈牙利，其後8強火併世界排名第4的法國，雙方旗鼓相當，「守尾門」的張家朗以5比1擊敗Maximilien Chastanet，港隊贏45比39打入4強。4強港隊在粉絲打氣下延續強勢，以45比31輕取亞運金牌得主、世界排名第8的南韓，繼2019年聖彼得堡分站後再闖世界盃決賽。

港隊決賽大戰世界排名第2的意大利，對方高手雲集，4名劍手在今站世界盃個人賽全部獲得前6名，其中比安池奪金牌、世界2哥馬連尼得銅牌，另外菲力比曾在16強擊敗張家朗，最終亦得第6名。港隊初段先落後11比15，意大利趁機拉開比數，張家朗在第6回合力追至28比30，梁千雨更一度助港隊反超1分，惜之後又被對手連取4劍。落後32比35的港隊憑蔡俊彥在第8回合大爆發，再次超前40比38。最後回合張家朗再贏馬連尼，港隊終以45比41擊敗對手，成功在主場封王。

張家朗賽後感謝隊友付出：「今場隊友很辛苦一劍一劍追回來，我不能辜負他們。」至於表現甚有大將之風的梁千雨表示，與隊友並肩作戰令他感到心安，成功拋開個人賽表現不佳的負面情緒：「我們很團結，全靠他們我才能豁出去。香港隊第一次金牌，主場完成，特別有意義。」

圖、文：余樂詩