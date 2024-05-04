麥克艾倫取代火箭做世一

在克魯斯堡劇院上演的桌球世錦賽正打得如火如荼，隨着奧蘇里雲及卓林普雙雙出局，打入賽事4強的麥克艾倫，下周將取代「火箭」成新「世一」，也是北愛爾蘭史上第一人，同時他亦是史上第12位世界1哥。至於原「世一」奧蘇里雲將降至第4或5位，卓林普則繼續排次席，世錦賽4強另一球手奇倫威爾森，將攀升至第3。