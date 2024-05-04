歷赫加首闖ATP大師賽4強

昨日馬德里網球8強，俄羅斯名將麥維迪夫因傷退賽，令捷克球手歷赫加職業生涯首闖ATP大師賽4強。麥維迪夫首盤初段已請求醫療暫停，其後堅持作賽，惟首盤輸4比6後，他決定退賽，令歷赫加晉級4強。女單方面，世界排名首兩位球手施華德與莎芭蘭嘉，4強分別淘汰姬絲及拿芭堅娜，兩人合演上屆決賽翻版。