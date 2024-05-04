告別！桃田賢斗正式掛拍

日本羽毛球名將桃田賢斗，周四隨着國家隊在湯姆斯盃團體賽8強不敵馬來西亞，正式告別國際舞台，然而這位曾叱咤球壇的傳奇，揚言在羽毛球上還有下一個夢。

在成都舉行的湯姆斯盃進入8強階段，日本對馬來西亞未有派出世界第5的奈良岡功大上陣，經過4場爭逐後，日本以1比3吞敗遭淘汰，排在第5場的桃田無緣上場，前天小組賽與中華台北李佳豪一戰，成為其國際賽「最後一舞」。

未來積極推廣日本羽毛球 曾於2014年帶領日本贏得湯姆斯盃的桃田，2018及2019年奪得羽毛球世界冠軍，並登上「世一」，至今仍保持單季11冠紀錄。然而2020年在馬來西亞比賽後遇上嚴重車禍休養一年，此後無復當年勇，東京奧運小組賽出局，2021年11月才終結22個月錦標荒，上月宣布在湯姆斯盃後退役。

29歲的桃田表示仍深愛羽球，「從我開始打羽毛球到現在，過程中有挫折也有收穫，但我一直對羽毛球保持熱情，之後希望能從事提高日本羽毛球地位及知名度的活動。」至於另一場8強，中國以3比1擊敗衞冕的印度，4強將火併馬來西亞。