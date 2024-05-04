梁雅蕾首闖正賽刺出驚喜

昨日香港3名花劍女將出戰正賽，其中梁雅蕾驚喜打入32強，至於奧運代表陳諾思及在小組賽發揮極佳的關渝澄，則於首圈出局。

2022亞青賽U20金牌得主梁雅蕾，昨日生涯首戰世界盃正賽。這名19歲小將首圈遇上排名38位的波蘭劍手Lyczbinska Hanna。港將遇強未畏縮，第3回合發動猛攻，連取4分下贏15比10，躋身32強。次圈梁雅蕾面對世界排名第9的加拿手劍手Guo Jessica Zi Jia，港將力戰下以6比15告負，未能打入16強，仍創造驚喜成績完成賽事。梁雅蕾賽後表示：「賽前未預計可以達到這個成績，其實自己可以做得更好。在熟悉的環境比賽，聽到加油打氣聲更感鼓舞。」

陳諾思關渝澄64強止步 至於已獲巴黎奧運資格的陳諾思，首圈以7比15不敵世界排名第4的意大利老將芭天妮：「對手始終是高排名選手，之前亦打過奧運，今次是很好的機會，可以知道自己不足之處。」而另一港將關渝澄則以5比15屈服於法國劍手Lacheray Eva劍下。