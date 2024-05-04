張家朗憾負一劍16強止步

「FIE花劍世界盃香港站」昨日上演個人賽正賽激戰，香港「劍神」張家朗16強以14比15憾負意大利劍手Davide Filippi，隊友蔡俊彥及李逸朗亦於64強畢業。港隊今早10時半起轉戰團體賽，張家朗透露將以全新陣容出擊，期望擦出火花。（港台電視32周六早上8時57分起直播）

世界排名第6的張家朗昨日登場，獲大批擁躉支持。「家朗」64強先以15比10力挫南韓劍手Minseo Choi，32強再以15比13險勝英國19歲劍手Jamie Cook。這位香港「劍神」16強遇上Davide Filippi，雙方爭持激烈，對手幾乎每劍都要求看重播，令「家朗」愈感不滿，落後12比13時終於「崩潰」，蹲下抱頭喊叫，之後雖收拾心情追至14平手，惟最後仍以一劍告負。

賽後張家朗表示：「自己狀態未如理想，我會盡力去找出問題作調整。」團體賽今日上演，他表示會抱享受心態應戰：「我們會有新的團隊，磨合上會有不同，試一試用這隊爭下屆奧運，應該會有新火花。」他不忙感謝市民入場支持：「比賽很少聽到廣東話支持聲，今次很開心，希望未來有更多大賽在港舉行。」

主教練不滿對手「蠱惑招」 港隊主教練Gregory Koenig亦不滿對手多次利用看重播恢復體力，坦言對裁判感生氣。其餘港將成績，世界排名18的蔡俊彥首圈以14比15惜負美國好手陳海翔，此外李逸朗以4比15不敵「世一」美國劍手艾堅，同樣首圈出局。圖／文：余樂詩、李章杰