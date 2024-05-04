東方士氣爆棚撲擊港會

黃梓浩 東方左閘

今日港超聯尾場，東方坐鎮旺角大球場撲擊港會。東方剛力挫傑志，氣勢正盛，港會寄望球員多走一步下，憑體力抵禦對手狂攻。（on.cc東網周六晚上6時按次收費直播）

東方上場以2比1擊敗衞冕之師傑志，主教練盧比度（Chino）認為該場勝仗對球隊及球迷都有重大意義。首循環東方曾以2比0擊敗港會，Chino期望球隊保持爭勝決心：「港會踢法鮮明不嬲難應付，加上我哋7日內踢第3場波，困難一定有，球員要夠專注，同時保持競爭性。」馬高斯去仗因傷被調離場，Chino透露這位中場主力要時間康復，是役會與小將吳宇曦齊齊缺陣，此外余在言亦要停賽。

黃梓浩：小心對手死球 相隔4年後再助東方於聯賽擊敗傑志的黃梓浩，認為上場勝仗印證了球隊的進步。面對踢法簡單直接的港會，黃梓浩表示球隊已有應敵良策：「港會最大殺着嚟自死球戰術，但我哋會盡力踢出自己風格，希望贏到佢哋。」

港會中場加斯特夫坦言東方近期狀態火熱，縱使對方周中才與傑志激戰，己隊未必有太大優勢：「東方最近個勢好強，佢哋擅於快速轉邊炮製攻門，加上巴科爾把握能力咁高，要盡量填補空位，唔好咁易畀機會佢哋。」前鋒泰亞高認為東方防守穩健，但只要球隊發揮水準，亦有力為對手後防帶來麻煩。港會是役雖有峇夏比累積5黃停賽，但積施利及白星馳刑滿復出，成為防線「及時雨」。

泰亞高 港會前鋒