港台電視32╳on.cc東網直播港超聯紅綠對決 冠忠南區大埔搶分惡鬥

李嘉耀 冠忠南區右閘

今日「中銀人壽香港超級聯賽」頭場假香港仔運動場上演，冠忠南區主場迎戰大埔。南區近況平平，必把握主場之利力圖擺脫連敗頹勢，面對仍有機會再上一層樓的大埔，兩支區隊有望合演對攻激戰。（on.cc東網周六下午3時直播；港台電視32晚上7時30分播映）

雖然南區經歷聯賽兩連敗，惟主教練楊正光指士氣影響不大，即使硬撼「綠戰士」都有力搶分而回：「大埔幾位前鋒都好叻打反擊，所以我哋嘅部署係繼續將條防線擺後少少。上場雖然輸畀理文，都亦見到大家嘅發揮比之前好咗，如果今場做好防守，隨時可以利用突擊搵到着數。」除古安奴有傷在身及鞠盈智提早收咧，球隊未有增添傷兵。

李嘉耀：打醒十二分精神 今場有機會倒戈的右閘李嘉耀，形容大埔進攻極具效率，提醒隊友集中防守，以免給對方太多機會：「大埔左翼無論擺馬卡雷拿定蔡立靖出嚟，都會畀到我哋好大壓力，所以大家要打醒十二分精神，準備好同其他隊友互相補位。」

大埔上場擊敗深水埗後，聯賽已錄得10場不敗，繼續咬緊前列球隊。正處於緊密賽程的「綠戰士」，要面對7日內第3戰，主教練李志堅坦言擔心球隊體能狀況：「上場喺耕地咁嘅球場係贏得好辛苦，我哋體能上肯定較輸蝕，南區亦唔係咁輕易可以贏到嘅對手，後備力量隨時比我哋強，今場預咗難踢。」好消息是馮冠鳴刑滿復出，傷兵鄭子森則預計繼續倦勤。

蔡立靖有信心再下一城 上場攻入今季開齋波，兼幫助大埔奠勝的蔡立靖（Emi），期望繼續交出好表現。「綠戰士」首循環曾以1比0小勝南區，Emi相信球隊是役能再下一城：「我哋休息時間係少啲，過去幾日都專注恢復，球隊每次對親南區都唔易踢，但有信心一班進攻嘅隊友可以撕破對手防線。」

蔡立靖 大埔翼鋒