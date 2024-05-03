市民入場打氣齊撐港隊 蔡俊彥李逸朗躋身正賽

香港首辦「FIE花劍世界盃」分站賽，昨日假亞博舉行的男子花劍個人賽預賽吸引本地小學帶隊入場觀戰，不少市民特意請假入場，更有父母帶同正學習劍擊的子女，一睹世界級劍手英姿。世界排名第18的蔡俊彥於小組賽發揮不算理想，以3勝3負晉級，其後在淘汰賽以15比5大勝港隊的麥朗圖，之後對排名低1位的法國19歲劍手Anas Anane則以15比13險勝，成功晉級正賽。

負傷作戰贏盡掌聲 至於世界排名第84的港將李逸朗，雖在小組賽僅獲2勝4負，但之後愈戰愈勇，15比11淘汰西班牙劍手後，對中國唐雲聰的賽事中戰至腳傷，經治理後以15比14險勝，贏得不少掌聲。其餘焦點，崔浩然以14比15憾負意大利劍手Federico Pistorio，與楊子加、吳諾弘、陸俊樂、招文韜同樣預賽64強止步，至於上月宣布退役的張小倫則在預賽128強止步。賽後蔡俊彥感謝市民，平日亦抽空入場觀戰，打氣聲成為他想贏的動力。

張家朗迎戰南韓劍手 個人賽正賽今日上演，男女子世界Top 10劍手將悉數登場！男花正賽將於中午12時起展開，世界排名高踞第6的香港「劍神」張家朗，將於64強大戰排名326的南韓劍手Minseo Choi，蔡俊彥將會迎來前世界第一美國劍手陳海翔，李逸朗則硬撼世界「1哥」艾堅。女花方面，關渝澄、陳諾思和梁雅蕾將於早上11時起分途出擊，值得留意。（港台電視32周五早上11時起直播）圖、文：余樂詩、李章杰