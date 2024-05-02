再次挑機無懼高手林立 屯門勁旅盼打破壟斷

A組

本屆「Panasonic學界籃球邀請賽」雲集學界各區精英球隊，屯門區代表嗇色園主辦可藝中學和浸信會永隆中學再度出擊，分別處於男子A組和女子Y組，將挑戰英華書院、林大輝中學等學界勁旅。兩隊能否製造驚喜，打破壟斷局面，值得期待！

可藝挑戰列強放膽攻 教練：梁民熊

其餘隊員：翁灝謙、王俊豪、王誠宇、林嘉軒、張智皓

本學年成績：屯門區冠軍、精英賽8強

實現屯門區4連霸的嗇色園主辦可藝中學，上屆於「Panasonic學界籃球邀請賽」分組賽止步，今年再次向4強發起挑戰，希望打破港九強敵壟斷局面。有份參與上屆賽事的鄭峻謙如今已成為隊長，鼓勵隊友在節奏明快的比賽中，果斷把握進攻機會。

幾位師兄畢業後，鄭峻謙接過隊長一職，經歷了本學年連場硬仗，Martin希望一班後輩能有所成長：「今年好多球員由B Grade升上嚟，大家經驗比較不足，頭一兩場都未意識到比賽嘅重要性，其實係可以打得惡啲。」他亦分享到今屆可藝打法的轉變：「上年偏注重投射同內線，今屆會更講求快攻及衝擊性，多咗切入分球同剷籃。」

作為屯門區傳統強隊，可藝去年於精英賽先後不敵英華及男拔兩支決賽球隊，最終8強止步；鄭峻謙希望再向兩支九龍區對手發起挑戰，並激勵球隊落到場，必須打出堅定意志：「防守要更加積極，進攻要更加堅定，放膽起手唔可以再猶疑。」

永隆冇包袱勢創驚喜 教練：林碧怡

其餘隊員：姜海熒、李樂林、洪婉晴

本學年成績：屯門區冠軍、精英賽8強

浸信會永隆中學在上屆學界屯門區A Grade贏得冠軍，到精英賽依然有令人眼前一亮的發揮，戰至8強才未能再進一步，隊長林馨怡（Moon）盼望球隊出戰今屆「Panasonic學界籃球邀請賽」，全力以赴放膽作賽，嘗試製造驚喜。

Moon表示為了讓隊中的中六師姐在球場上取得完美句號，全隊團結一致備戰精英賽，面對任何對手都不會輕言放棄，慶幸最終仍能殺入8強：「我覺得大家整體發揮較以往有進步，只可惜中六師姐要準備公開試，練習次數難免減少，令默契出現不足情況，因此未能打入精英賽4強，但這個成績已令大家非常鼓舞。」

此外，Moon相信永隆的實力不比其他傳統強隊遜色，並呼籲各隊友在「Panasonic學界籃球邀請賽」盡情發揮，挑戰一眾勁旅：「希望大家放開包袱全力作戰，要證明球隊相比精英賽時表現有進步，就算面對其他強隊，我們都有能力爭勝。」

文：林卓臻、鄧文滔

圖：司徒子文

鄭竣謙 Y組 林馨怡