又僅勝！大埔「雙殺」深水埗

昨日港超聯頭場，大埔運動場爆「地區打吡」，結果主隊大埔憑比迪高及蔡立靖的入球，以2比1擊敗一度靠蘇沙扳平的深水埗，兩循環同以一球僅勝對手。

大埔趁主場之利搶攻，11分鐘，雷仙奴突破防線傳中，盧卡斯被小田倉康太干擾下起腳高出。32分鐘，蔡立靖左路傳中，盧卡斯禁區內加一腳，令深水埗球員犯手球，球證直指12碼點，比迪高操刀先開紀錄。補時階段掀起高潮，蘇沙接應小田倉康太開出罰球頂入，為深水埗扳平。惟1分鐘後，大埔就憑蔡立靖禁區內斜身窩利射入靚波，半場領先2比1。

換邊後大埔繼續施壓，47分鐘蔡立靖頂前，盧卡斯窄角度一射柱邊出界。58分鐘，翁煦濤傳中，波比頭槌解圍不遠，盧卡斯打倒掛偏離目標。深水埗不乏反擊機會，惟前場傳球頻頻失誤，未能收復失地，最終大埔保持2比1勝局，延續連勝走勢。

蔡立靖入靚波感激堅Sir 是役為大埔轟入奠勝球的蔡立靖，迎來加盟球隊「開齋波」，這位中場早前一度受傷患困擾，賽後感謝主教練李志堅的信任：「佢一直搵我傾偈幫我提升信心，冇佢支持，我復出後唔會踢得咁好。」

圖、文：林卓臻