「雙藍會」巴科爾尾段奠勝 東方挫傑志益咗理文

昨日「中銀人壽香港超級聯賽」尾場上演「雙藍會」，東方於旺角大球場主場惡鬥2哥傑志。「藍鳥」雖一度靠迪美路夫頭槌扳平，惟東方有巴科爾尾段射入致勝一球，以2比1險勝對手。傑志踢多一場落後榜首理文3分，爭標機會大打折扣。

東方強陣出擊，丹尼爾及高素巴耶夫扼守中路，梁振邦聯同馬高斯在中場掃蕩，巴科爾續於前線攻堅。「藍鳥」則派出保羅把關，刑滿復出的基爾頓與米基爾、查理史葛組成中場鐵三角，前線三叉戟為恩查、迪美路夫和祖連奴。

迪美路夫一度為藍鳥扳平 近況勇銳的東方形勢佔優，23分鐘馬高斯殺入禁區，趁對方後衞解圍不遠順勢起腳，被保羅撲出。1分鐘後，高素巴耶夫接應角球輕鬆頂入先開紀錄。36分鐘東方再有機會，巴科爾策動反擊，黃皓雋起腳卻中網側。補時階段，迪美路夫頭槌為傑志扳平，兩隊半場踢成1比1。

易邊後東方差點再次領先，余在言落底傳中，巴科爾飛身頂斜。傑志隨即換入陳俊樂及費蘭度，惟攻勢未見太大威脅，「藍鳥」壓前進攻，反令後防暴露大量空位，尾段東方反擊，巴科爾無人看管下射入，最終傑志以1比2落敗，爭標路上遭受重大打擊。

圖、文：李浚湣