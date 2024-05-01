大埔衝前3主場招呼深水埗

大埔士哥拿 陳肇鈞

今日港超聯頭場「地區打吡」，大埔於大埔運動場迎戰深水埗。力爭前3的「綠戰士」，為延續不敗走勢必趁主場搶攻，且看有主力復出的深水埗，能否撕破港超「最強防線」，踢出驚喜表現。（on.cc東網周三下午3時按次收費直播）

陳肇鈞球隊成績放首位 首循環交手大埔僅小勝一球，主教練李志堅預計今日會再遇頑強抵抗：「深水埗可以踢出好嘅防守，希望我哋盡快入到波，蘇沙係我哋要重點防範嘅球員，雖然佢冇以前咁高速，但唔可以畀佢對住個龍門嚟射。」陣容方面，馮冠鳴累積5黃要停賽，鄭子森則因傷上陣成疑。上場聯賽再有斬獲的陳肇鈞，是今季港超入球最多的華人球員，他當然希望延續好腳風，惟強調球隊取勝才是重中之重：「上場有入波之後，自己埋門嗰下都會更加有信心，但贏波先重要，我唔在乎邊個入波，嚟到季尾希望球隊繼續保持唔失波，同埋進攻一樣咁銳利。」

上仗不敵東方後，深水埗急需一場勝仗重拾信心，主教練陳浩然表示今日再鬥大埔，會先注重防守：「大埔進攻能力好強，我哋會專心做好防守先，再等機會搶分。」馬高域兄弟近幾場不在陣中，陳浩然表示希望給予黃靖揚及梁星耀等華人球員更多機會。

隊長顏卓彬是役刑滿復出，他表示有信心搶分而回：「呢幾場大家防守方面做得愈嚟愈好，希望喺足總盃4強之前，儲多啲信心。」「彬仔」亦指會重點應付陳肇鈞及比迪高：「佢兩個好有質素，唔可以畀佢哋太多機會上腳。」

深水埗隊長 顏卓彬