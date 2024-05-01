RTHK 32 x on.cc東網同步直播 港超聯紅日好節目 傑志爭冠關頭遇攔路虎東方

東方中場 巴拉克

今日公眾假期「中銀人壽香港超級聯賽」尾場上演「雙藍會」，東方於旺角大球場主場硬撼傑志。雙方上月底首循環對碰互交白卷，東方近期氣勢如虹，有力再成攔路虎；「藍鳥」要咬緊榜首理文的話，勢要出盡真功夫，兩隊碰頭向來張力十足，球迷等睇好戲！（港台電視32及on.cc東網周三晚6時同步直播）

東方迎來4日第二戰，主教練盧比度（Chino）承認球員難免疲累，惟強調會全力以赴。上月初聯賽首循環兩軍悶和0比0，東方形勢毫不輸蝕，今日再遇，Chino表示：「我哋今季對住傑志同理文都踢得唔錯，球員夠集中，今場波大家都有機會贏，我哋可能要多啲運氣，先有機會彌補實力差距。」鐘樂安仍受傷患困擾，無緣披甲。

巴拉克：埋門一腳做好啲 雙方首循環碰頭一度出現爭議性判決，中場巴拉克表示球員已忘記過去，目標仍然是在傑志身上全取3分：「今季我哋對住強隊好穩定，只要埋門一腳做好啲，以及跟足教練指示，除咗睇實米基爾之外，佢哋每位球員都好有質素，我哋要做好本分逐一擊敗佢哋。」

傑志剛以6球大炒香港U23，38歲隊長艾里奧（Helio）後備上陣僅踢半場，直言體能未有太大影響，並對門將保羅及後衞費蘭度復出感開心。球隊暫以3分落後理文，Helio強調已沒有失分空間：「今場一定難踢，東方嘅戰術執行得好好，防守穩固。不過只要仲有機會爭標，我哋唔會放棄，今場要贏咗先。」好消息是基爾頓及羅拔圖刑滿復出，惟明加索夫則上陣成疑。

潘沛軒：落場跟足教練指示 前鋒潘沛軒上場因傷被換出，他透露傷勢未見大礙，應可趕及披甲。球隊首循環對東方失分而回，「潘沛」承認進攻表現一般：「其實我哋嗰場都有入波機會，只係差最後一腳。如果有機會落場，會跟足教練指示，做好逼搶、走位、傳球同射門。」

傑志中場 基爾頓