桌球世錦賽麥佳亞闖8強

‧近年表現低迷的前全英賽盟主麥佳亞（圓圖），周日在世界桌球錦標賽面對8號種子「魔術師」梅菲，打出漂亮一戰，麥佳亞今仗打出7桿「50+」，比起對手梅菲的5桿更有優勢，最後一局更轟出一Cue 127度，成功以局數13比7將這位老對手淘汰出局，8年來第4次在克魯斯堡劇院躋身8強。