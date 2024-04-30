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桌球世錦賽麥佳亞闖8強
‧近年表現低迷的前全英賽盟主麥佳亞（圓圖），周日在世界桌球錦標賽面對8號種子「魔術師」梅菲，打出漂亮一戰，麥佳亞今仗打出7桿「50+」，比起對手梅菲的5桿更有優勢，最後一局更轟出一Cue 127度，成功以局數13比7將這位老對手淘汰出局，8年來第4次在克魯斯堡劇院躋身8強。
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