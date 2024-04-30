建龍飛馬迎戰5大勁旅

國際籃球邀請賽9月開打 香港男子甲一隊建龍飛馬籃球隊及無疆界體育學院將於9月2日至4日假香港伊利沙伯體育館，舉辦「中國香港國際籃球邀請賽2024」，大會昨日於記者會公布，賽事邀得泰國國家隊、中國CBA、南韓KBL、台灣P.League+及塞爾維亞職業隊參賽，期望為本地球迷帶來精彩對決。

「中國香港國際籃球邀請賽2024」男子組賽事共有6支參賽球隊，除香港甲一球隊建龍飛馬外，賽事另有5支外隊，包括泰國國家隊、中國CBA吉林九台農商行東北虎籃球俱樂部、南韓KBL冠軍級球隊安養赤紅火箭球隊、塞爾維亞勁旅KK PETROVGRAD ZRENJANIN及P. League+聯盟勁旅桃園璞園領航猿。

劉智勇克服聽力障礙登甲一 建龍飛馬男子籃球隊總教練香振強表示，「希望為球迷帶來高水平比賽，讓本地球員接觸海外職業隊，從中學習。賽事之外，我們亦舉辦一系列社區活動，包括為基層兒童帶來小籃球訓練和比賽，希望透過籃球回饋社會。」他坦言，上季成績不理想，故球隊提早於上月開操，積極備戰新賽季。

建龍飛馬前鋒劉智勇亦有份出席活動，由「全港邨JUMP青少年籃球培訓計劃」獲建龍飛馬提拔上一隊的他克服聽力只得1％的障礙，去年首次在甲一登場，他相當期待首次與外隊比賽：「我想見識一下其他地方的籃球水平，努力提升自己。」

張繼聰擔任賽事宣傳大使 賽制方面，6隊將分成兩組比賽，由兩隊小組首名競逐冠軍，兩隊小組次名則競逐季軍。女子組則以單循環形式舉行，由香港女子甲組聯賽總冠軍福建女子籃球隊，將與西班牙籃球聯賽BASKET ALMEDA女子隊（2022-2023聯賽第5名），以及泰國國家女子隊同場獻技，同樣值得留意。

活動大使張繼聰坦言相當榮幸擔任賽事的宣傳大使，「相信大家都知道，我一直以來都好鍾意打籃球，能夠促成今次合作，要多謝我嘅好朋友香Sir，而當我了解活動嘅詳情之後，我發現這個活動不單止是一個邀請賽般簡單，成個活動還包括一系列的社區活動，在全港不同地區進行」。■圖、文：李章杰、余樂詩

香振強 劉智勇（左）獲建龍飛馬提拔上甲一隊，與活動大使張繼聰合照。