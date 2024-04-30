聖若瑟漢華傾力突圍

D組

港島雙雄死亡之組再相逢 學界籃球「港島雙雄」聖若瑟書院及漢華中學，參戰「Panasonic學界籃球邀請賽」可謂冤家路窄，籤運安排下兩隊齊齊置身男子D組，繼本學年學界賽A Grade決賽，以及精英賽次階段後再度硬撼，加上同組還有另一勁旅拔萃男書院，究竟哪隊能在死亡D組突破重圍？將成今屆賽事一大看點！■圖：司徒子文 文：鄧文滔、李浚湣

聖若瑟快打旋風 教練：趙蕸雄

其餘隊員：劉炫志、陳偉之、趙梓舜、黃永諾、

曾只因、許瀛、黃朗君

本學年成績：港島區冠軍

聖若瑟書院早前在精英賽第二階段提早出局，無緣衞冕，隊長張嘉謙承認整體表現的確未如理想，又指人腳不整對球隊影響很大。

「嘉謙」與另一主力許浩翔因傷患關係，缺席上屆「Panasonic學界籃球邀請賽」，最終聖若瑟意外在首圈止步，他表示自己今屆會負上更大責任，並以捧盃為目標：「今年自己角色繼續出任控球後衞，不只是得分，還要負責帶領隊友。自己會嘗試更多切入分球及組織，學習如何去串連球隊，希望能奪回屬於我們有能力拿到的冠軍。」

「家謙」續分析球隊今年平均身高較矮，打法將由陣地戰，改以快攻和突破為主，同時亦不再採用聯防，提醒隊友防守時要更加落力：「我們進攻及個人能力對比其他球隊，未見太大優勢。除了心態，在防守戰術上亦要執行得更加好，這樣才可以取勝。」

漢華整裝待發 教練：翁金驊、霍曉賢

其餘隊員：陳智穎、蘇學森、麥凱迪、麥晉銘、梁嘉曦、蔡峻然、洪煜炫、葉立曦、黃達朗、楊俊偉、郭子喬、蔡浩程

本學年成績：港島區亞軍、精英賽殿軍

漢華中學去屆成績突飛猛進，於港島區學界D1決賽惜負聖若瑟書院屈居亞軍，其後於精英賽繼續創出佳績，收穫殿軍，今次出戰「Panasonic學界籃球邀請賽」隨時再有驚喜。

漢華於剛過去的學界賽事成績令人眼前一亮，隊長蘇宗禧回味整個過程時，仍覺得非常夢幻，但對球隊最終未能更進一步，以殿軍作結感到可惜：「大家為了在精英賽取得好成績，隊友之間較以往更加團結，向共同目標邁進，可惜到精英賽季軍戰面對北角協同，因為有主力早段受傷，否則可能會扭轉敗局。」

漢華於「Panasonic學界籃球邀請賽」或會與其他傳統勁旅交鋒，他盼望一旦有機會與北協交手，望能報卻精英賽季軍戰一箭之仇：「除了想挑戰英華及男拔等強隊，亦都想打贏北協，爭番啖氣。」

張嘉謙 D組 蘇宗禧