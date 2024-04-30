角逐最佳港隊球員獎謝家榮：平常心

今季「香港足球明星選舉」增設「港超聯最佳港隊球員」，其中去年在杭州亞運表現出色，助港隊歷史性打入足球項目4強的謝家榮，對爭獎保持平常心。

「港超聯最佳港隊球員」一獎候選人，必須在2023年9月至2024年3月期間，代表過「大港腳」及亞運隊征戰，並曾在今季港超、高級組銀牌、足總盃及「賽馬會菁英盃」上陣。投票機制方面，球迷公眾投票佔40%、評審委員會佔20%，香港體育記者協會及轄下傳媒機構佔20%，至於各港超球隊的主教練及隊長投票各佔10%。

足球先生撐隊友陳肇鈞 大埔門將謝家榮去年於杭州亞運協助港隊歷史性躋身4強，成為此獎項熱門之一，惟「家榮」對獲獎抱平常心：「應該有唔少球迷因為亞運投票畀我，但港隊之後喺其他比賽表現都唔錯，所以自己攞獎機會未必好大，一切順其自然。」今季「家榮」在大埔同樣有出色發揮，令「綠戰士」成績大為躍進，對此「家榮」未敢自滿：「今季係有啲進步嘅，加上亞運之旅好難忘，總算證明到自己實力，未來要繼續努力。」

談到全城焦點「香港足球先生」一獎，「家榮」就力撐大埔隊友陳肇鈞：「Philip今季踢得好好，又喺亞洲盃射入呢項盃賽史上第1,000個入球，個人又有星味，值得攞獎。」