香港足球明星選舉5•28會展上演 公眾投票周四等你出手！

本屆「2023-24香港足球明星選舉」，昨日在將軍澳足球訓練中心（FTC）舉行記者會， 公布頒獎禮於5月28日移師香港會議展覽中心舉行，18個投票產生的獎項，本周四（2日）上午11時起接受公眾網上投票，讓球迷選出心水。圖／文：李浚湣、鄧文滔

是日記者會介紹了提名、選舉詳情和頒獎典禮各方面安排，當中足總主席霍啟山、中銀人壽品牌及企業傳訊總監焦揚，以及11支港超球隊皆有派代表出席，包括傑志艾里奧、理文徐宏傑、東方余在言、大埔謝家榮、冠忠南區史提芬彭利拿、港會劉學銘、深水埗顏卓彬、晉峰龐焯熙、香港U23雲天樂、標準流浪劉智樂以及均業北區林樂勤。

適逢港超10周年，頒獎典禮為隆重其事，專程移師至香港會議展覽中心舉行，同時設有18個獎項，除「香港足球先生」、「最佳教練」、「香港足球明星十一人」、「最受球迷歡迎之星」、「球員之星」和兩名「最佳年青球員」外，更增設「港超聯最佳港隊球員」一獎。值得一提，公眾投票將佔各獎項40%比重，網上投票由本周四上午11時開始，直至5月26日晚上11時59分結束，球迷可到www.hkfa.com/vote揀選心水。同時各獎項入圍機制亦有變，有別於過往由球會自行選出候選名單，今屆球員只需在2024年4月28日前，在本地各項賽事累計上陣不少於指定場數，便自動成為候選人。

李志堅視盧比度為最大對手 大埔主教練李志堅昨日在記者會後笑言自己有機會奪得最佳教練一獎：「最大對手係盧比度，但都係做好自己先。作為一個掌舵人，我諗點樣令到隊波喺各方面有進步或見到希望，呢啲係球迷投票嘅因素。」雖然大埔贏得聯賽機會不大，「堅Sir」指現時成績已有交代：「自己都好開心，起碼球員唔擔心下一季搞唔搞。」

大埔中場陳肇鈞（Philip）是日亦有現身，惟主持人提到出席球員時，只提及其隊友謝家榮，未有讀出Philip名字，Philip隨後馬上離場，「堅Sir」為此解釋：「當時球會話搵人出席，咁我又唔知要求，就叫咗『家榮』同Philip一齊去，佢哋較大機會攞獎，無謂搞其他人喇。我諗Philip可能怕尷尬，其實都係嘅，個個上晒去得佢坐喺度。」

余在言盼入選「明星十一人」 至於「最佳青年球員」呼聲甚高的東方中場余在言，盼望同時入選「香港足球明星十一人」：「今年除咗『最佳青年球員』，亦都好想入選『明星十一人』，不過我唔會因此分心，最重要係幫球隊Keep住個勢，繼續贏波。」