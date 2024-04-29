苦戰不敵丹麥港隊連敗出線渺茫

李卓耀

2024年湯優盃羽毛球團體賽上周六於成都展開一連9日賽事，香港代表隊首戰出師不利，其中男子隊0比5不敵馬來西亞。昨日男隊重振旗鼓，硬撼由「世一」安賽龍掛帥的丹麥，惟再輸場數0比5，出線機會渺茫。

李卓耀單打惜負安賽龍 港羽男隊身處D組與丹麥、馬來西亞及阿爾及利亞爭出線，首戰面對馬來西亞以0比5落敗，昨日再撼擁有安賽龍及安頓臣兩大名將的丹麥，首場單打港隊先派出李卓耀火併安賽龍，第1局李卓耀雖先輸14比21，但第2局「卓耀」找回手感，以21比18扳回一城。決勝局雙方鬥得精彩，後半段7次打和，惟戰至19比19時安賽龍把握機會連取2分，李卓耀終以19比21惜敗。

第2場男雙羅卓謙/楊盛才上陣，苦戰下連輸兩局13比21及17比21。第3場伍家朗出戰單打，面對世界排名第4的安頓臣，首局輸16比21，第二局手感冰冷再以大比分7比21吞敗，場數落後0比3敗局已定。及後港隊的李晉熙/鄧俊文及陳延澤亦先後於第2雙打及第3單打失利，港隊再次於小組賽直落5場告負，出線機會渺茫。

至於女子組方面，由楊芯宜、楊雅婷、楊霈霖、馬子雪、呂樂樂、吳詠瑢及梁珈穎組成的港隊，首日0比5不敵印尼，今日將硬撼強隊日本。

李章杰報道