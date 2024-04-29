李劍煌腎衰竭盼籌款渡難關

前甲一籃球名將李劍煌（阿煌）於2021年發現患上腎衰竭，雖然任職消防員的他一直積極努力治病，可惜效果未如理想，現時他的腎功能只餘下10%，據悉「阿煌」每周要洗腎兩次，由於牽涉龐大的醫療開支，香港消防處職工總會為阿煌發起籌款行動，希望各界施以援手，協助他渡過難關。

積極面對等候換腎 香港消防處職工總會指，現年40歲的李劍煌經過3年不停尋求各種醫療方法已耗盡積蓄，作為家中的經濟支柱及5歲兒子的爸爸，實令「阿煌」對未來生活感到十分徬徨，故此該會呼籲消防兄弟為阿煌籌集醫療費用，讓「阿煌」能夠付擔高昂的醫藥費。

消息一出，亦得到各界回響及轉載，包括「阿煌」母校裘錦秋中學（葵涌）的多名校友師生得悉事件，均表達關心。其中「阿煌」的籃球啟蒙老師何淑婷表示：「阿煌係一個積極的人，不會放棄。現正排隊等候換腎，因要配對條件合適的腎，這段時間他要洗腎保持身體狀態，處於無菌狀態，不能生病，務求一有合適的腎臟時可進行相關手術。」Miss Ho亦呼籲各界支持器官捐贈，以幫助有需要的病人。

至於與李劍煌並肩作戰多年的前南華球員陳翊麟亦向好友加油：「我有whatsapp佢同佢講加油，亦第一時間捐款表達心意，由細到大知道他是一個好勤力的人，希望他知道好多有心人關心佢，盼望他能專心治病，戰勝病魔。」