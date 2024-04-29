作客3:0贏港會 大埔重上勝軌

昨日港超聯假香港足球會足球場上演壓軸賽事，港會主場挑戰大埔。結果「綠戰士」反客為主，憑盧卡斯、陳肇鈞及比迪高各入1球，以3比0擊敗港會，繼續緊追前列分子。

兩軍今季首次於聯賽交手，港會正選派出3名Ｕ22兵周子謙、李俊諺及門將馮朗軒，戴起隊長臂章的後防大將菲杜化重返正選大軍，簡嘉亨及加斯特夫提供兩翼側擊，支援前鋒泰亞高；「綠戰士」正選陣容作出1個變動，蔡立靖復任正選，比迪高、陳肇鈞及馮冠鳴坐鎮中場，箭頭盧卡斯擔起入球重責。

盧卡斯笠射開紀錄 大埔上半場踢得較為主動，不過面對港會銅牆鐵壁，具威脅埋門機會不多，直到35分鐘，大埔終於打破缺口，盧卡斯「犄角位」起腳，射門笠過港會門將馮朗軒入網，為「綠戰士」取得領先優勢回更衣室。

換邊後港會搶回不少控球權，但幾次進攻都未能形成威脅射門，雙方一度陷入膠着。大埔繼續努力尋找燕梳球，66分鐘馬卡雷拿接應直線，禁區內起腳中網側。「綠戰士」的努力在75分鐘收到回報，李家豪右路傳中，陳肇鈞接應一頂入網。補時階段，大埔再有比迪高錦上添花。最終大埔以3比0擊敗港會，重返勝軌。

圖、文：林卓臻