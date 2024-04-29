標準流浪1球氣走均業北區

昨午「中銀人壽香港超級聯賽」，均業北區假主場北區運動場迎戰標準流浪。最終客軍憑岡本玲仁射入全場唯一入球，以1比0獲勝。

賽事首個具瞄頭的攻門鏡頭在10分鐘出現，林嘉緯前場搶截成功，直線傳予後上的岡本玲仁，該名日援禁區內起腳，被正選替北區把關的張桂華飛身救出。

開賽後受壓一輪的北區，到22分鐘作出回應，林樂勤招牌左路底線傳中，肯迪第一時間撞射高出。兩分鐘後，卡爾特納離門25碼施冷箭，皮球彎向龍門右下角，造就回歸流浪後第3次在聯賽披甲的奧利斯一次表演機會，橫身撲出底線。其後雙方互有攻守，惜羅港威和劉智樂的射門，都未能轉化成入球，以0比0完上半場。

岡本玲仁一箭定江山 換邊後僅5分鐘便出現入球，林嘉緯中場博到罰球，盧均宜快開送前，岡本玲仁接應單對單面對張桂華，冷靜射入成1比0。59分鐘，表現活躍的伊巴謙右路快放一段後傳中，接應的趙正宇撞射，僅僅柱邊出底線。

力追不果的北區一口氣換入朱偉均和黃偉國，攻勢上明顯增多，但要到80分鐘才再出現中龍鏡頭。肯迪禁區頂主射罰球，奧利斯單手托出底線。緊接的角球由林樂勤開出，卡爾特納禁區內銅頭一搖，同樣逃不過奧利斯的十指關，結果標準流浪保持贏1比0完場。